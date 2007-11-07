Заказ для специалиста по Dupal`у

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Заказ будет на установку/нстройку/портирование данных со старых CMS для нескольких сайтов.

Требуется качественное знание данной CMS, умение дописать нужный модуль, знание модулей, чтобы проконсультировать какую подборку лучше всего будет поставить, инициативность - чтоб не просто копал/некопал, а проявлял инициативу, подсказывал хорошие решения.

16 лет назад
lord13
42 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Была
19 дней назад
  • Похожие заказы

  • Система управления сайтом

    Нужна система управления сайтом. Аналог style.rbc.ru Управление рекламными банерами (с возможностью использования флэш) Создание базы для товаров - без функции продажи. только информация. Настройка на виртуальном хостинге. По необходимости, дальнейшая доработка и консультации.

    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание Design Assistent модуля для рабочей CMS

    Ищу исполнителей для создания Design Assistent модуля для рабочей CMS (система доволно крупная, работает в Германии) Краткое описание: ***************************** Идея: Дизайн состоит из layout/template(расположение элементов) и colorset - цвета и форматы элементов. Нужно создать модуль, который в первую ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Помощь в typo3

    Нужен специалист или опытный пользователь в cms typo3 задача: помощь в проведении перевода сайта на новую языковую версию.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать CMS

    Нужно создать Систему управления контентом. требования: функционал, удобство, подключение любого дизайна. Хочу, чтобы было похоже на следующие: 1. UMI-CMS - http://umi-cms.ru 2. Big Apple - ba5.ru главное - возможность подключения к неограниченному количеству сайтов. а также иметь установочную систему (необязательно) Как дополнение ...

    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интеграция кучи сайтов на open-source CMS

    $750

    Требуется интегрировать около 150 сайтов на любую полноценную open-source CMS (Drupal, PHP-Fusion, TextPattern). Сайты небольшие (от 5 до 20 html-страниц). Дизайн и верстка уже есть, тексты тоже есть. Требуется только интеграция. База данных должна быть одна, ...

    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Cоздание (переделка) шаблона для Drupal.

    $50

    Требуется создать (переделать) тему Sky (http://drupal.org/project/sky) до вида шаблона Refresh (http://www.openwebdesign.org/design/3497/Refresh/). По результатам работы должен быть предоставлен типичный модуль темы, устанавливающийся стандартно. Сайт некоммерческий.

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Установка и кодинг системы управления

    $2500

    Требуется привязать систему управления на два сайта (модули: каталог продукции, вопросы и ответы, новости, форма обратной связи) Предположительно это битрикс, но если есть варианты, то с удовольствием рассмотрю. Главное, что СУ, была OpenSource и русская. Нужен грамотный программист, ...

    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка и установка сайта на CMS Twilight. Сегодня.

    $160

    СРОЧНО! Требуется выполнить установку и верстку сайта (интернет-магазин) на CMS Twilight с нуля: подключить сервисы (XML), подключить готовые шаблоны к системе (html), сверстать страницы - примерно 6 штук (выделелить шаблоны, контентные зоны и области, формируемые ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад