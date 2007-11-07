Заказ для специалиста по Dupal`у

Заказ будет на установку/нстройку/портирование данных со старых CMS для нескольких сайтов.

Требуется качественное знание данной CMS, умение дописать нужный модуль, знание модулей, чтобы проконсультировать какую подборку лучше всего будет поставить, инициативность - чтоб не просто копал/некопал, а проявлял инициативу, подсказывал хорошие решения.