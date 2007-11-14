Нужна многосайтовая CMS

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки214 просмотров
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как CMS - Bitrix, «1С-Битрикс: Управление сайтом – Бизнес» + ADOBE CS3 WEB Premium 3.0 и модет быть лучше с возмодностью тех поддержки с вашей стороны.предоплата только после осмотра бета версии

16 лет назад
gerant
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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