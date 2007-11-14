Наработки по PHP Pro Bid

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок149 просмотров
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Кто работал с аукционом PHP pro bid 6(или с более младшими версиями),прикручивал оплату, руссификацию и другое. Готов купить наработки.

Гарантирую использование только в личных целях.

Указывайте пожалуйста версию и наработки которые к ней есть.

PHP
16 лет назад
lanyox
Егор 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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