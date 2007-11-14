Наработки по PHP Pro Bid

Требуется создать дизайн на тему онлайн-обучения и шаблон к системе Bitrix.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Кто работал с аукционом PHP pro bid 6(или с более младшими версиями),прикручивал оплату, руссификацию и другое. Готов купить наработки.
Гарантирую использование только в личных целях.
Указывайте пожалуйста версию и наработки которые к ней есть.
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