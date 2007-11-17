ArticleMS: адаптация шаблона

$50
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Переделка готового шаблона, вставка блоков, правка CSS.

Есть пример работы.

16 лет назад
AnteUp
Гость 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт на Joomla

    $80

    Нужен сайт на Joomla на базе готового шаблона и интеграция в него скриптов партнерской программы sotmarket Срок 5 дней Обязательно опыт работы с Joomla и знание php. Подробности в ТЗ

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интеграция языковой поддержки в Joomla

    $50

    Имеется сайт на базе Joomla, хостер – мастерхост. Сайт www.abcreg.ru Необходимо интегрировать компонент или модуль, который бы сделал функцию двуязычности и сделал бы возможным менеджерам работать над переводом контента. В заявке прошу писать 1. на каком модуле или компоненте ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужна многосайтовая CMS

    как CMS - Bitrix, «1С-Битрикс: Управление сайтом – Бизнес» + ADOBE CS3 WEB Premium 3.0 и модет быть лучше с возмодностью тех поддержки с вашей стороны.предоплата только после осмотра бета версии

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наработки по PHP Pro Bid

    Кто работал с аукционом PHP pro bid 6(или с более младшими версиями),прикручивал оплату, руссификацию и другое. Готов купить наработки. Гарантирую использование только в личных целях. Указывайте пожалуйста версию и наработки которые к ней есть.

    PHP
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта

    $500

    Сайт с простым дизайном уже создан. Сайт статичный. Задача: переложить сайт на движок Koobi, с переносом контента. 100% копирование материала. Ничего сложного, но всё должно быть сделано очень аккуратно. Отвечу на все вопросы ТОЛЬКО по ICQ 7338487

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • CMS+Шаблон

    Интересует любая cms система с набором функционала: Русская версия или русифицированная Простой и удобный интерфейс Статистика Резервирование БД Модули: Статьи Новости Вопрос-ответ Баннеры Голосование Библиотека документов Рассылка Вакансии Поисковая система Формы Фотогалерея Система статистики Дизайн ...

    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание шаблона Joomla

    $100

    Требуется внести изменения в код создаваемого сайта и потом переколбасить его под Joomla. С предложениями о сотрудничестве пишите только в аську, потому что здесь бываю не часто!!!

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад