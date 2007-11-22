Установить cкрипт предложение/поиск работы

Нужен сайт на Joomla на базе готового шаблона и интеграция в него скриптов партнерской программы sotmarket Срок 5 дней Обязательно опыт работы с Joomla и знание php. Подробности в ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Установить и настроить любой локализованный, свободно распространяемый скрипт для сайта предложения/поиска работы.
2.Настроить у него дизайн. (незначительно - шапку и цветовые решения)
Пишите какие функциональные возможности у предлагаемого Вами скрипта.
Оплата не более 1000 руб.
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