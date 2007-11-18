Разработка модулей на Базе Dotnetnuke

Нужен сайт на Joomla на базе готового шаблона и интеграция в него скриптов партнерской программы sotmarket Срок 5 дней Обязательно опыт работы с Joomla и знание php. Подробности в ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые специалисты, у которых есть опыт работы с Dotnetnuke. Проект-менеджеры, дизайнеры, архитекторы уже имеются. Мы заинтересованы с работой только лично с профессиональным разработчиком. Разработка поэтапная, будет оплачиваться по частям за каждый готовый модуль.
О проекте:
Цель вебсайта - это создать портал (на английском языке), который способен помогать покупателям и продавцам недвижимости находить как агентов так и недвижимость, а также создать сеть агентов, где все нужды таких покупателей и продавцов могли бы быть удовлетворены посредсвом более эффективной передачи информации и автоматизации документообората. (Часть проекта походит на weblancer.net или его аналога rentacoder.com).
Если вы заинтересованы, то:
1. Дайте пожалуйста краткое описание как Вы бы разработали проект, какие технологии использовали бы. (Основная схема базы данных а также схема Dotnetnuke будет уже разработана, вы можете свободно добавлять недастающие элементы.).
2. Укажите ваш опыт с Dotnetnuke и его движком, Технологиями LINQ и Windows Workflow Foundation.
3. Насчет оплаты: напишите пожалуйста сколько стоит час вашей работы (примерно). Мы предлагаем поэтапную оплату: разобьем проект на составные части - каждая со своим временем доставки и ценой. Таким образом и Вы будете спокойны и нам это подходит. Дайте знать если это вас устроивает.
4. Сколько часов в неделю Вы можете посвятить проекту.
Насчет авторских прав, все права на исходники и готовые продукты будут принадлежать эксклюзивно и полностью нам: фирме-Заказчику. Вся работа осуществляется "как работа сделанная под заказ".
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