Разработка модулей на Базе Dotnetnuke

Уважаемые специалисты, у которых есть опыт работы с Dotnetnuke. Проект-менеджеры, дизайнеры, архитекторы уже имеются. Мы заинтересованы с работой только лично с профессиональным разработчиком. Разработка поэтапная, будет оплачиваться по частям за каждый готовый модуль.

О проекте:

Цель вебсайта - это создать портал (на английском языке), который способен помогать покупателям и продавцам недвижимости находить как агентов так и недвижимость, а также создать сеть агентов, где все нужды таких покупателей и продавцов могли бы быть удовлетворены посредсвом более эффективной передачи информации и автоматизации документообората. (Часть проекта походит на weblancer.net или его аналога rentacoder.com).

Если вы заинтересованы, то:

1. Дайте пожалуйста краткое описание как Вы бы разработали проект, какие технологии использовали бы. (Основная схема базы данных а также схема Dotnetnuke будет уже разработана, вы можете свободно добавлять недастающие элементы.).

2. Укажите ваш опыт с Dotnetnuke и его движком, Технологиями LINQ и Windows Workflow Foundation.

3. Насчет оплаты: напишите пожалуйста сколько стоит час вашей работы (примерно). Мы предлагаем поэтапную оплату: разобьем проект на составные части - каждая со своим временем доставки и ценой. Таким образом и Вы будете спокойны и нам это подходит. Дайте знать если это вас устроивает.

4. Сколько часов в неделю Вы можете посвятить проекту.

Насчет авторских прав, все права на исходники и готовые продукты будут принадлежать эксклюзивно и полностью нам: фирме-Заказчику. Вся работа осуществляется "как работа сделанная под заказ".