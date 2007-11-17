Сайт объявлений

$500
Системы управления (CMS)Закрыт26 заявок281 просмотр
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Нужна система для сайта объявлений.

Простая в установке, настройке и управлении, надежная в работе, удобная для пользователей и администратора.

С удобным редактором объявлений и возможностью модерирования.

Легко и правильно индексируемая поисковиками.

С возможностью изменения дизайна без ковыряния во внутренностях скриптов.

Ну и недорогая конечно :-)

Примеры сайтов, похожие на то что должно быть: http://board.i.ua/, или даже еще проще - http://seho.u-p.net.ua/

Оплата - WebMoney. Если Вы в Киеве - возможно наличкой.

16 лет назад
FGI
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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