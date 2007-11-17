Сайт объявлений

Нужен сайт на Joomla на базе готового шаблона и интеграция в него скриптов партнерской программы sotmarket Срок 5 дней Обязательно опыт работы с Joomla и знание php. Подробности в ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна система для сайта объявлений.
Простая в установке, настройке и управлении, надежная в работе, удобная для пользователей и администратора.
С удобным редактором объявлений и возможностью модерирования.
Легко и правильно индексируемая поисковиками.
С возможностью изменения дизайна без ковыряния во внутренностях скриптов.
Ну и недорогая конечно :-)
Примеры сайтов, похожие на то что должно быть: http://board.i.ua/, или даже еще проще - http://seho.u-p.net.ua/
Оплата - WebMoney. Если Вы в Киеве - возможно наличкой.
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