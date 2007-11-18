Сервис по рассылке sms

Нужен сайт на Joomla на базе готового шаблона и интеграция в него скриптов партнерской программы sotmarket Срок 5 дней Обязательно опыт работы с Joomla и знание php. Подробности в ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать сервис по рассылке смс-сообщений.
Требования (верхнеуровнево):
1. Учёт и ввод данных по Клиентам и их номерам (если рассылка производится с разных номеров)
2. Учёт данных по интефейсам (smpp).
3. Статистические отчеты по объёму выполненных заданий, по партнерам, по интерфейсам, расписание проведения рассылок.
4. Мобильные оповещения по sms или по почте (падение интерфейса оператора, восстановление интерфейса, процент отказов свыше Х%, рассылка завершена).
5. Мобильное управление по wap (остановить рассылку, возобновить рассылку, установить скорость рассылки равной Х, узнать скорость рассылки, остановить все рассылки, возобновить все рассылки).
6. Web/wap-интерфейс для клиентов (статистика рассылок).
7. Web/wap–интерфейс для удалённого администрирования (загрузка баз для рассылок, настройка параметров рассылки: скорость рассылки, выбор интерфейса, расписание, оповещения).
8. Ведение чёрных списков (black-листы на кого запрещена рассылка)
9. Новостной раздел на web\wap для партнеров.
10. History в БД по всем проведенным рассылкам.
Более подробную информацию смотрите в приложении.
Оставляйте свои предложениями по срокам/ценам.
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