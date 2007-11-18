Сервис по рассылке sms

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать сервис по рассылке смс-сообщений.

Требования (верхнеуровнево):

1. Учёт и ввод данных по Клиентам и их номерам (если рассылка производится с разных номеров)

2. Учёт данных по интефейсам (smpp).

3. Статистические отчеты по объёму выполненных заданий, по партнерам, по интерфейсам, расписание проведения рассылок.

4. Мобильные оповещения по sms или по почте (падение интерфейса оператора, восстановление интерфейса, процент отказов свыше Х%, рассылка завершена).

5. Мобильное управление по wap (остановить рассылку, возобновить рассылку, установить скорость рассылки равной Х, узнать скорость рассылки, остановить все рассылки, возобновить все рассылки).

6. Web/wap-интерфейс для клиентов (статистика рассылок).

7. Web/wap–интерфейс для удалённого администрирования (загрузка баз для рассылок, настройка параметров рассылки: скорость рассылки, выбор интерфейса, расписание, оповещения).

8. Ведение чёрных списков (black-листы на кого запрещена рассылка)

9. Новостной раздел на web\wap для партнеров.

10. History в БД по всем проведенным рассылкам.

Более подробную информацию смотрите в приложении.

Оставляйте свои предложениями по срокам/ценам.

16 лет назад
A1eksander
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт на Joomla

    $80

    Нужен сайт на Joomla на базе готового шаблона и интеграция в него скриптов партнерской программы sotmarket Срок 5 дней Обязательно опыт работы с Joomla и знание php. Подробности в ТЗ

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка модулей на Базе Dotnetnuke

    Уважаемые специалисты, у которых есть опыт работы с Dotnetnuke. Проект-менеджеры, дизайнеры, архитекторы уже имеются. Мы заинтересованы с работой только лично с профессиональным разработчиком. Разработка поэтапная, будет оплачиваться по частям за каждый готовый модуль. О проекте: Цель вебсайта ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт объявлений

    $500

    Нужна система для сайта объявлений. Простая в установке, настройке и управлении, надежная в работе, удобная для пользователей и администратора. С удобным редактором объявлений и возможностью модерирования. Легко и правильно индексируемая поисковиками. С возможностью изменения дизайна без ковыряния во внутренностях ...

    Системы управления (CMS)26 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание BackEnd'a сайта

    Цель работы: долговременное сотрудничество. Требования: - Команда от 2 человек - Опыт работы - Портфолио - Знание HTML, JavaScript, PHP, Smarty - Желание уделять работе не менее 5 часов в день Первая задача: Создать web интерфейс для административного модуля сайта, с сохранением ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интеграция языковой поддержки в Joomla

    $50

    Имеется сайт на базе Joomla, хостер – мастерхост. Сайт www.abcreg.ru Необходимо интегрировать компонент или модуль, который бы сделал функцию двуязычности и сделал бы возможным менеджерам работать над переводом контента. В заявке прошу писать 1. на каком модуле или компоненте ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужна многосайтовая CMS

    как CMS - Bitrix, «1С-Битрикс: Управление сайтом – Бизнес» + ADOBE CS3 WEB Premium 3.0 и модет быть лучше с возмодностью тех поддержки с вашей стороны.предоплата только после осмотра бета версии

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад