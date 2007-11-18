Установка CMS Битрикс для сайта

Уважаемые специалисты, у которых есть опыт работы с Dotnetnuke. Проект-менеджеры, дизайнеры, архитекторы уже имеются. Мы заинтересованы с работой только лично с профессиональным разработчиком. Разработка поэтапная, будет оплачиваться по частям за каждый готовый модуль. О проекте: Цель вебсайта ...