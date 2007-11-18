Установка CMS Битрикс для сайта

$100
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок173 просмотра
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Нужно установить Битрикс для управления контентом сайта. Есть готовый дизайн (сверстан в html). Нужно настроить тему и структуру сайта.

16 лет назад
selfprofit
Дмитрий 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
byanka
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$100
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