Простая админ панель срочно

Здравствуйте, меня зовут Станислав.

Мне нужен програмист с опытом работы и со знаниями php, html, css, ajax, Web 2.0, MySQL. С Вас грамотность, точные сроки, реальные цены, качественная работа. С меня данная работа и дальнейшее сотрудничество. Сейчас "висят три проекта" и будут постоянные объемы работ.

По данному проекту написания простой админ панели к уже написанному сайту визитки.

Существует конкретное число страниц (порядка 30 стр), на которых нужно редактировать информацию (написание/изменение текста, добавления фото).

Требуется:

1) шрифт жирный/не жирный, наклонный/простой, подчеркивание;

2) вставка ссылок;

3) вставка картинок;

4) другие функции приветствуются.

Расчет по завершению проекта через Вебмани или наличными (в случае г. Одессы).

Территориальное расположение значения не имеет. Студиям просьба не беспокоить.

Свои предложения и портфолио высылать на [email protected]