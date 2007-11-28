Простая админ панель срочно

Требуется создать локализованный аналог сайта www.hentek-image.com на открытой CMS (желательно drupal). Дизайн не интересует. Полная калька не нужна - нужна функциональность товарного каталога с админкой, поиском.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, меня зовут Станислав.
Мне нужен програмист с опытом работы и со знаниями php, html, css, ajax, Web 2.0, MySQL. С Вас грамотность, точные сроки, реальные цены, качественная работа. С меня данная работа и дальнейшее сотрудничество. Сейчас "висят три проекта" и будут постоянные объемы работ.
По данному проекту написания простой админ панели к уже написанному сайту визитки.
Существует конкретное число страниц (порядка 30 стр), на которых нужно редактировать информацию (написание/изменение текста, добавления фото).
Требуется:
1) шрифт жирный/не жирный, наклонный/простой, подчеркивание;
2) вставка ссылок;
3) вставка картинок;
4) другие функции приветствуются.
Расчет по завершению проекта через Вебмани или наличными (в случае г. Одессы).
Территориальное расположение значения не имеет. Студиям просьба не беспокоить.
Свои предложения и портфолио высылать на [email protected]
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Нужно перенести сайт с одного хоста на другой. Довольно бысттро. Сайт на Joomla Оплата - 5 у.е. + отзыв. Есть еще небольшая проблема к кодировкой.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен16 лет назад
Закажу несколько модулей для DLE а именно: Деньги (виртуальный биллинг, ввод/вывод денег, передача между пользователями) Миничат Блоги пользователей Модуль фотогаллерей пользователей Модуль обзора пользователей (поиск по базе пользователей по логину, стране проживания и т.п. подбор по параметрам (всем, кроме приватных ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Поставить cms на готовй дизайн. В поисках лучшей и удобной cms, склоняемся к siteedit.ru, но рекомендации принимаются, кто возметься за установку полной версии, цена, сроки ?Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужна састема управления сайтом, для публикации новостей, вакансий, выкладки одежды и информации по товару. Вот здесь архив с файлами PSD - полностью весь сайт: www.iklmn-spb.ru/site.rar По нижеприведеным ссылкам - просто картинки, чтобы вы имели представление о сайте: www.iklmn-spb.ru/main.jpg www.iklmn-spb.ru/about.jpg www.iklmn-spb.ru/news.jpg www.iklmn-spb.ru/collection.jpg 1. ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется интегрировать существующий графический дизайн (html/картинки) к джумле, а также разработать следующие компоненты/мамботы: 1. Wizard. Серия вопросов (цепочка из 2-3 вопросов), в итоге в зависимости от ответов пользователь перенаправляется на ту или иную страницу. 2. Должна быть ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Дизайн сверстаный - http://we-mobile.ru/primer/index.htm - обратите внимание, что блоки немного не стандартно чем обычно в движках. К сожалению был страшный опыт сотрудничества - при котором "мастер" просто засунул одну первую страницу в index.php в движке ...Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
1.Установить и настроить любой локализованный, свободно распространяемый скрипт для сайта предложения/поиска работы. 2.Настроить у него дизайн. (незначительно - шапку и цветовые решения) Пишите какие функциональные возможности у предлагаемого Вами скрипта. Оплата не более 1000 руб.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо написать сервис по рассылке смс-сообщений. Требования (верхнеуровнево): 1. Учёт и ввод данных по Клиентам и их номерам (если рассылка производится с разных номеров) 2. Учёт данных по интефейсам (smpp). 3. Статистические отчеты по объёму ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно установить Битрикс для управления контентом сайта. Есть готовый дизайн (сверстан в html). Нужно настроить тему и структуру сайта.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт16 лет назад