Модули для DLE

Поставить cms на готовй дизайн. В поисках лучшей и удобной cms, склоняемся к siteedit.ru, но рекомендации принимаются, кто возметься за установку полной версии, цена, сроки ?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закажу несколько модулей для DLE а именно:
Деньги (виртуальный биллинг, ввод/вывод денег, передача между пользователями)
Миничат
Блоги пользователей
Модуль фотогаллерей пользователей
Модуль обзора пользователей (поиск по базе пользователей по логину, стране проживания и т.п. подбор по параметрам (всем, кроме приватных полей, указываемых при регистрации)
+ немного дополнить способы регистрации
Более подорбно чуть позже, это будут лишь уточняющие детали.
Жду цены/сроков. Желательно без фанатизма вроде того, что модуль столько-то + защита его от взлома (переменные и всё остальное), в общем максимально адекватно и по адвекатной цене модулей, а не многократно превышающей цену самой CMS ;)
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