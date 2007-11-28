Модули для DLE

Закажу несколько модулей для DLE а именно:

Деньги (виртуальный биллинг, ввод/вывод денег, передача между пользователями)

Миничат

Блоги пользователей

Модуль фотогаллерей пользователей

Модуль обзора пользователей (поиск по базе пользователей по логину, стране проживания и т.п. подбор по параметрам (всем, кроме приватных полей, указываемых при регистрации)

+ немного дополнить способы регистрации

Более подорбно чуть позже, это будут лишь уточняющие детали.

Жду цены/сроков. Желательно без фанатизма вроде того, что модуль столько-то + защита его от взлома (переменные и всё остальное), в общем максимально адекватно и по адвекатной цене модулей, а не многократно превышающей цену самой CMS ;)