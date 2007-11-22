Нужна система управления

Нужна састема управления сайтом, для публикации новостей, вакансий, выкладки одежды и информации по товару.

Вот здесь архив с файлами PSD - полностью весь сайт: www.iklmn-spb.ru/site.rar

По нижеприведеным ссылкам - просто картинки, чтобы вы имели представление о сайте:

www.iklmn-spb.ru/main.jpg

www.iklmn-spb.ru/about.jpg

www.iklmn-spb.ru/news.jpg

www.iklmn-spb.ru/collection.jpg

1. CMS с возможностью редактирования ленты новостей, списка вакансий и каталога (без возможностей интернет-магазинов и пр.)

3. Проектирование БД для вышеозначенных возможностей.

3. Поиск по сайту (может через БД всё-таки - только по каталогу? - чего там на сайте искать?).

4. Вёрстка всех шаблонов.

Приоритет мастерам из Москвы.

Пожалуйста указывайте стоимость работы и срок выполнения.

Заранее большое спасибо.