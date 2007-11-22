Разработать компоненты/мамботы для джумлы (joomla)

Требуется интегрировать существующий графический дизайн (html/картинки) к джумле,

а также разработать следующие компоненты/мамботы:

1. Wizard. Серия вопросов (цепочка из 2-3 вопросов), в итоге в зависимости от ответов пользователь перенаправляется на ту или иную страницу.

2. Должна быть создана отдельная страница software registration. Компания распространяет некие программы, которые могут через интернет регистрироваться на сайте компании. Для этого нужна страница, к которой удаленная программа будет доступаться, передавать какие-то параметры, которые будут сохранены в БД (администратору будет отсылаться сообщение об этом), а администратор сможет просматривать все регистрации через свой интерфейс.

3. Должны быть созданы user groups - дилеры и дистрибьюторы.

Каждый из них может залогиниться и сделать заказ (не знаю еще, делать ли это через virtuemart или как-то еще).

Заказ - это просто заявление "я хочу купить такое-то количество такого-то продукта".

Доступно только зарегистрированным пользователям.

Администратор видит пришедшие заказы, и может изменять статус заказа, при каждом изменении статуса отсылается email дилеру/дистрибьютору.

Указывайте, пожалуйста, какой у вас опыт работы с joomla, какие компоненты вы разрабатывали ранее, а также ваши оценки проекта по деньгам и по времени.

спасибо.

Сергей.