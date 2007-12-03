Перенести сайт на хостинг

$5
Системы управления (CMS)Завершен6 заявок206 просмотров
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Нужно перенести сайт с одного хоста на другой. Довольно бысттро. Сайт на Joomla

Оплата - 5 у.е. + отзыв. Есть еще небольшая проблема к кодировкой.

16 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
mishasaz
S. Misha 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Выполнил работу раньше срока. Качественно. Столкнулись с дополнительными проблемами - Михаил их быстро решил. Спасибо. Рекоммендую.
Отличный вебмастер. Нормально объясняет ТЗ. Да и вообще чел нормальный.
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