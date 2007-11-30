Доработка внешнего вида каталога VirtueMart

Нужна састема управления сайтом, для публикации новостей, вакансий, выкладки одежды и информации по товару. Вот здесь архив с файлами PSD - полностью весь сайт: www.iklmn-spb.ru/site.rar По нижеприведеным ссылкам - просто картинки, чтобы вы имели представление о сайте: www.iklmn-spb.ru/main.jpg www.iklmn-spb.ru/about.jpg www.iklmn-spb.ru/news.jpg www.iklmn-spb.ru/collection.jpg 1. ...