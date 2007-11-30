Доработка внешнего вида каталога VirtueMart

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки146 просмотров
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Доработка внешнего вида каталога товаров VirtueMart,

вместо стандартного надо сделать что-то типа:

http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/act=p:es:0:108:a:a:a:0:a:1:30:r:1:1

возможо продолжение работы над проектом

Virtuemart
16 лет назад
premier1
Илья 
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
L_D
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$50
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