Система управления сайтом

Системы управления (CMS)Закрыт33 заявки253 просмотра
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Добрый день!

Необходимо создать интернет-магазин по продаже шин и дисков.

Стандартный, без наворотов. Нужна только система управления сайтом. Тексты и фото буду вводить самостоятельно. Немного знаю html.

Что посоветуете? Цена? Сроки?

16 лет назад
natashaputicheva
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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