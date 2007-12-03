Правки сайта на Битриксе

$100
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка111 просмотров
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1. Систему поиска вакансий

Идет поиск по всем вакансиям, которые есть на сайте. Поиск в шапке страницы. Поле для поиска + поле выбора сектора компании.

2. Раздел Тренинги, как у http://www.training.com.ua/ в конце страници у них идет табличный поисковик. В анонсах выставок сделать что бы дата выводилась черным, а не красным.

3. На главной: там где Библиотека лидера, ее уменьшаем и под ней добавьте блок из 2 статей с названием блока "Внимание!"

4. Возле Форума на главной Саша разместил маленький банер и не может под ним разместить еще один, иссправьте. Возле Форума на главной 2 банера маленьких, сделать третий под ними. Пока можеш один из них сдублировать

6. Оформление регистрации надо обсудить при встерече.

7. В вип-страницах: возможность переименовывать пункты левого меню. В поле что для текста на сером фоне под меню, возможность добавлять не только текст,

но и изображения (сейцас он не обрабатывает теги и просто выводит их на екран, вместо изображений), в синей рамке слово Представительства в Украине,

Украине с большой, это везьде надо.

8. http://career.akzia.ru/ - сдесь очень интересный дизайн, в частности сбоку блок О ПРОЕКТЕ. Мне нравится фон, надо такой фон сделать для блока ФОРУМ на

Главной

9. http://career.akzia.ru/ - их фон Рейтинг Работодателей мечты.... (сверху) скопировать и нам добавить в раздел на главной Карьера, не трогая Дисент

Груп(пусть на белом остается)

За все - 100 у.е. Срок - 2 дня.

16 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
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