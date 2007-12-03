Движoк для сайта объявлений

Закажу несколько модулей для DLE а именно: Деньги (виртуальный биллинг, ввод/вывод денег, передача между пользователями) Миничат Блоги пользователей Модуль фотогаллерей пользователей Модуль обзора пользователей (поиск по базе пользователей по логину, стране проживания и т.п. подбор по параметрам (всем, кроме приватных ...