Необходимо перенести энциклопедию растений с сайта http://flower.onego.ru/home.html На сайт http://www.moysad.com.ua/component/option,com_alphacontent/Itemid,21/ Пароли предоставим.. все наполнение, включая картинки. Ваши предложения? Сайт сделан на cms Joomla [email protected]
Доработка верстки и установка шаблона на Ucoz CMS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Для сайта на Ucoz CMS, требуется настроить новый дизайн.
Макет был уже отдельно частично сверстан (пример страницы - http://pbin.ru/fordj/ и примерно таких сверстанных страниц несколько), задача - поправить верстку под cms и настроить работу модулей.
Задействованные в дизайне модули:
- Статьи
- Новости
- Фотогалерея
- Форум
- Форма обратной связи
Прямой заказчик не я, поэтому в приват прошу не писать - пожалуйста, оставляйте предложения здесь.
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