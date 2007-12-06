Доработка верстки и установка шаблона на Ucoz CMS

Здравствуйте.

Для сайта на Ucoz CMS, требуется настроить новый дизайн.

Макет был уже отдельно частично сверстан (пример страницы - http://pbin.ru/fordj/ и примерно таких сверстанных страниц несколько), задача - поправить верстку под cms и настроить работу модулей.

Задействованные в дизайне модули:

- Статьи

- Новости

- Фотогалерея

- Форум

- Форма обратной связи

Прямой заказчик не я, поэтому в приват прошу не писать - пожалуйста, оставляйте предложения здесь.