Простая CMS для сайта

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки235 просмотров
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Для сайта http://oligma.net/test/TAS/ ; http://oligma.net/test/TAS/inner.html заказчик хочет простую систему управления, позволяющую ему делать следующее:

They want to create about 8-10 major globals links and be able to easily create new sub-tier1 and sub-tier2 pages easily on the fly including embedded text links and drop down menu links that point to new pages as they are created.

They need to be able to add and replace images in banners and in the body of the text.

There needs to be a permissions structure.

Joomla и Drupal ему не подошли, как слишком "навороченные". Нужно какое-то простое решение (либо интеграция несложной готовой CMS - заказчик приводит http://www.modxcms.com , как пример; либо написание CMS под их нужды).

Все предложения с указанием цены и сроков исполнения присылайте на адрес [email protected] или обращайтесь по ICQ 413465655

16 лет назад
oligma
86 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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