Проект на базе Drupal

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки147 просмотров
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Требуются специалисты по Drupal.

Есть хорошее подробное ТЗ. Выполнена часть работ по проекту. Требуется доработка основного функционала (в т.ч. разработка модулей Drupal). Графический дизайн готов, потребуется создание темы. Срок – до 20 января. Готов выслушать предложения по бюджету. Возможна частичная предоплата.

Ориентируемся на долгосрочное сотрудничество. В перспективе – большое количество различных Веб-проектов. Преимущество – программистам из Киева (планируется набор команды разработчиков в столице Украины).

Drupal
16 лет назад
xora
Илья 
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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