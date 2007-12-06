Проект на базе Drupal

Необходимо перенести энциклопедию растений с сайта http://flower.onego.ru/home.html На сайт http://www.moysad.com.ua/component/option,com_alphacontent/Itemid,21/ Пароли предоставим.. все наполнение, включая картинки. Ваши предложения? Сайт сделан на cms Joomla [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются специалисты по Drupal.
Есть хорошее подробное ТЗ. Выполнена часть работ по проекту. Требуется доработка основного функционала (в т.ч. разработка модулей Drupal). Графический дизайн готов, потребуется создание темы. Срок – до 20 января. Готов выслушать предложения по бюджету. Возможна частичная предоплата.
Ориентируемся на долгосрочное сотрудничество. В перспективе – большое количество различных Веб-проектов. Преимущество – программистам из Киева (планируется набор команды разработчиков в столице Украины).
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