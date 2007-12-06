Сайт компании на базе Bitrix

Сайт-каталог продукции с Интернет-магазином. CMS Bitrix. Возможно потребуется интеграция с 1C-бухгалтерией и 1С-складом (пока под вопросом). Требуется оценка проекта по срокам и бюджету. Дизайн делается отдельно.

Ориентируемся на долгосрочное сотрудничество. В перспективе – большое количество различных Веб-проектов. Преимущество – программистам из Киева (планируется набор команды разработчиков в столице Украины).