Переделка проекта под Drupal

Требуются специалисты по Drupal для переделки сайта auto-travel.ru под эту систему (готовы обсудить разумные доводы в пользу других комьюнити-систем). Нужна оценка по срокам и бюджету.

Ориентируемся на долгосрочное сотрудничество. В перспективе – большое количество различных Веб-проектов. Преимущество – программистам из Киева (планируется набор команды разработчиков в столице Украины).