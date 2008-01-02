Установить Систему Управления Контентом (CMS)

Здравствуйте есть готовый сайт http://www.kaztermosvar.kz с Системой управления контентом.

Интерфейс данной Системы не устраивает и является слишком сложным. Кое где есть битые ссылки и страницы не открываются (менеджер что то запорол). так же + к системе управления стоит простой интернет магазин...

Необходимо.. Переустановить CMS, предлогайте более простые варианты CMS.

Необходимо уложиться в сроки 2-3 дня.

Так же будут небольшие бонусы тому кто сможет раньше уложиться...

Для более подробного ознакомления с СМС Администраторской вышлю пароли... и ФТП.