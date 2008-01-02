Из-за недобросовестного отношения одного из участников weblancer.ru приходится срочно перевыставлять проект! Если Вы готовы взяться за работу и уже давали своё предложение, то большая просьба - повторите его! Надо порезать и натянуть наш дизайн на вашу CMS. ...
Установить Систему Управления Контентом (CMS)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте есть готовый сайт http://www.kaztermosvar.kz с Системой управления контентом.
Интерфейс данной Системы не устраивает и является слишком сложным. Кое где есть битые ссылки и страницы не открываются (менеджер что то запорол). так же + к системе управления стоит простой интернет магазин...
Необходимо.. Переустановить CMS, предлогайте более простые варианты CMS.
Необходимо уложиться в сроки 2-3 дня.
Так же будут небольшие бонусы тому кто сможет раньше уложиться...
Для более подробного ознакомления с СМС Администраторской вышлю пароли... и ФТП.
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