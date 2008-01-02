Установить Систему Управления Контентом (CMS)

$350
Системы управления (CMS)Завершен10 заявок288 просмотров
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Здравствуйте есть готовый сайт http://www.kaztermosvar.kz с Системой управления контентом.

Интерфейс данной Системы не устраивает и является слишком сложным. Кое где есть битые ссылки и страницы не открываются (менеджер что то запорол). так же + к системе управления стоит простой интернет магазин...

Необходимо.. Переустановить CMS, предлогайте более простые варианты CMS.

Необходимо уложиться в сроки 2-3 дня.

Так же будут небольшие бонусы тому кто сможет раньше уложиться...

Для более подробного ознакомления с СМС Администраторской вышлю пароли... и ФТП.

16 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
cocacola
Руслан 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$350
Хороший специалист, все сделали в срок.. была некоторая суета из за предпраздничного настроения,, но с заказом справился отлично... почти всегда был в он-лайн.. на любой стадии программирования можно было что то исправить и сделать так как хотел я.. в общем работай доволен... Молодец !!!
Молодец
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