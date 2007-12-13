Доработка движка Shop Script

$100
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки149 просмотров
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Нужно доработать форму регистрации в Shop Script и написать модуль рассчитывающий стоимость доставки товара.

ТЗ в приложении.

16 лет назад
Blair
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад