Нужна программа Мультиязычность интерфейса + Аякс

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки161 просмотр
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Что нужно:

Верстаю страницы сайта. Для более наглядного отображения связей между страницами и понимания функциональности сервиса нужна программа, позволяющая реализовать вывод страниц, блоков на страницах с помощью Ajax!!!.

Нужна админка, позволяющая реализовать иерархическое дерево состоящее, из элементов двух типов

Кода вывода и содержимого.

Возможность приписывать ссылки на последующие страницы

Возможность приписывать ссылки на блок, который будет выводиться на этой же странице с помощью Ajax.

Возможность хранить в архиве блоки и ссылки и возможность создавать в архиве новые ссылки и загружать новые блоки.

Ajax

Возможность исключать из вывода не только блоки, которые замещает текущий элемент, но и блоки, ранее находившееся на странице и не имеющие отношение к замещению.

Редактор текстового вывода элементов на заданном языке.

Предпочтение отдается готовым решениям. Знаю, есть самописные Cms – ки, в которых реализован и Аякс и мультиязычность интерфейса.

16 лет назад
WOMAN
58 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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