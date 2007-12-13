Нужна программа Мультиязычность интерфейса + Аякс

Нужен программист для создания сайтов с системой управления. Заказов много. Желательно проживание в Питере.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предлагая свою кандидатуру, пишите срок выполнения и цену за работу. Без предоплаты, только через сервис безопасных сделок (варианты не рассматриваются).
Что нужно:
Верстаю страницы сайта. Для более наглядного отображения связей между страницами и понимания функциональности сервиса нужна программа, позволяющая реализовать вывод страниц, блоков на страницах с помощью Ajax!!!.
Нужна админка, позволяющая реализовать иерархическое дерево состоящее, из элементов двух типов
Кода вывода и содержимого.
Возможность приписывать ссылки на последующие страницы
Возможность приписывать ссылки на блок, который будет выводиться на этой же странице с помощью Ajax.
Возможность хранить в архиве блоки и ссылки и возможность создавать в архиве новые ссылки и загружать новые блоки.
Ajax
Возможность исключать из вывода не только блоки, которые замещает текущий элемент, но и блоки, ранее находившееся на странице и не имеющие отношение к замещению.
Редактор текстового вывода элементов на заданном языке.
Предпочтение отдается готовым решениям. Знаю, есть самописные Cms – ки, в которых реализован и Аякс и мультиязычность интерфейса.
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