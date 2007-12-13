Женский портал (Host CMS)

Есть в наличии два несложных макета дизайна с готовой версткой. Требуется натянуть эти макеты на кмс. Сайты имеют наполнение - текст+картинки, поэтому особая функциональность кмс не требуется, однако система должна быть достаточно "быстрой" и уметь работать минимум ...