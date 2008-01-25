Создание сайта на основе нашего дизайна.

Нужно доработать форму регистрации в Shop Script и написать модуль рассчитывающий стоимость доставки товара. ТЗ в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Из-за недобросовестного отношения одного из участников weblancer.ru приходится срочно перевыставлять проект!
Если Вы готовы взяться за работу и уже давали своё предложение, то большая просьба - повторите его!
Надо порезать и натянуть наш дизайн на вашу CMS.
Стандартный сайт-визитка с системой заказа.
1. Должна быть любая кроссбраузерная смска! чтобы можно было через неё добавлять и менять продукцию и меню сайта.
2. Главное - это админка!
В админке должно быть два уровня прав: админ сайта (полный доступ ко всему) и оператор (раздел заказов).
Оператор
Оператор должен отслеживать заказы. При поступлении нового заказа оператор должен зафиксировать время звонка, подтвердить заказ после звонка, распечатать бланк доставки. После исполнения заказа оператор должен указать, что заказ выполнен + ввести примечания, если они имеются.
Если во время подтверждения заказа, заказ меняется, то должна быть возможность изменения заказа оператором.
Должна быть возможность сортировки заказов на исполненные и неисполненные.
3. СРОК! надо сделать до воскресенья (13.01.)! В крайнем случае, можно будет поработать напильником и в понедельник-вторник. Главное, выложить в воскресенье!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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