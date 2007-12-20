Закончить сайт на основе UMI.CMS

Есть сайт, на нем установлена Joomla Задача 1) Создать два раздела (Аналитика и Магазин) 2)Создать по 3 категории на каждый раздел Моя задача только при создании новой страницы, выбрать раздел, в этом разделе выбрать категорию и добавить новость. Новость ...