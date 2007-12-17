Проект для специалиста по Drupal

Необходимо подключиться к уже начатому проекту.

Требуется опыт поиска/настройки дополнительных модулей, написания собственных модулей, создания "тем".

Сейчас необходимо решить несколько принципиальных вопросов с частично настроенными модулями, а также написать несколько новых (реализация бизнес-логики).

В случае заинтересованности, предоставлю подробное ТЗ и опишу состояние дел по проекту для оценки стоимости работ.