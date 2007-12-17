Проект для специалиста по Drupal

Из-за недобросовестного отношения одного из участников weblancer.ru приходится срочно перевыставлять проект! Если Вы готовы взяться за работу и уже давали своё предложение, то большая просьба - повторите его! Надо порезать и натянуть наш дизайн на вашу CMS. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подключиться к уже начатому проекту.
Требуется опыт поиска/настройки дополнительных модулей, написания собственных модулей, создания "тем".
Сейчас необходимо решить несколько принципиальных вопросов с частично настроенными модулями, а также написать несколько новых (реализация бизнес-логики).
В случае заинтересованности, предоставлю подробное ТЗ и опишу состояние дел по проекту для оценки стоимости работ.
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