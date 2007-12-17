Проект для специалиста по Drupal

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки175 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо подключиться к уже начатому проекту.

Требуется опыт поиска/настройки дополнительных модулей, написания собственных модулей, создания "тем".

Сейчас необходимо решить несколько принципиальных вопросов с частично настроенными модулями, а также написать несколько новых (реализация бизнес-логики).

В случае заинтересованности, предоставлю подробное ТЗ и опишу состояние дел по проекту для оценки стоимости работ.

Drupal
16 лет назад
xora
Илья 
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад