Создание сайтов на основе вашей cms

$250
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок229 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть в наличии два макета дизайна .

Требуется натянуть эти макеты на CMS.

Предпочтение - "авторским" CMS. Надо натянуть дизайн на вашу CMS.

1.Сайт интернет магазина(розница), второй опт. с системой заказа.

Смотрите ТЗ

16 лет назад
camry99
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад