Файловый портал под создание ресурса в локальной компьютерной сети. Интересую готовые решения. Простой, но удобный дизайн. Анонсы выложенных файлов , описаниея, скриншоты.

Категории файлового контента ака фильмы, музыка, книги и тп. Роли для пользователей: администратор (доступно все), модераторы (только закачка, возможность создать описание, добавить скриншот, просто пользователь (только чтение /скачка)

+Добавляю техническое задание. Вакансия пока открыта.

Техническое задание для файлового портала cool4u.ru

О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА И ПЕРЕДАЧИ ПРАВ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКУ.

1. Введение

1.1. Наименование программы

Проект представляет собой систему управления файловым порталом и именуется «файловый портал cool4u.ru»

1.2. Вводная часть

Портал предназначен для локального использования внутри компьютерной сети.

Назначение портала – главный файловый сервер сети, где выкладывается файловый контент по жанрам: киноновинки, наше кино, зарубежные кинохиты, HDTV, DVD Rip, игры и миниигры, мультфильмы (включая и аниме), программное обеспечение, аудиокниги, электронные книги, xxx

Приблизительный аналог - сайт startown.ru

Целевая аудитория сайта – пользователи локальной сети

Ожидаемая посещаемость – около 1000 человек в день.

Концепция сайта – бесплатный контент для пользователей локальной сети.

Важная особенность:

Необходимо предусмотреть возможность доступа к проекту ограниченного количества ip сетей. Заказчик должен иметь возможность наложить запрет на доступ как целых ip сетей, так и отдельных ip адресов.

Управление доступом с определенного ip адреса должно быть осуществлено как целиком к сайту, так и к отдельному разделу или подразделу.

По умолчанию все ip адреса разрешены и доступ открыт.

2. Требования к Проекту

2.1. Требования к функциональным характеристикам

Для заполнения файлообменника в CMS (система управления сайтом (проектом)) должны быть предусмотрены роли –статусы зарегистрированных пользователей сайта: rootadmin, администратор, модератор. Программа должна обеспечивать возможность выполнения перечисленных ниже функций:

2.1.1. Разделение пользователей подключаемых через Веб интерфейс на группы: Rootadmin (доступ ко всем возможным частям портала (Проекта) со всеми доступными возможностями, Администратор может закачать файл, опубликовать его описание и скриншот, Модератор может закачать файл, описание и скриншот , но его работа будет опубликована на сайте только после проверки rootadmin (и/или) администратором. Также пользователь может оставить свой комментарий под любым выложенным файлом.

2.1.2.. Клиентская часть: незарегистрированные пользователи могут смотреть все содержимое сайта кроме админской части, скачивать любой опубликованный rootadmin (и/или) администратором контент. Они не могут закачивать файлы и тем более публиковать их.

Т.е для того чтобы пользоваться сайтом не нужно вводить логин и пароль. Надо лишь иметь «правильный» ip адрес, разрешенный на портале rootadmin (только эта группа имеет доступ к управлению доступом к Проекту через инструмент бана/ разбана ip сетей и отдельных ip адресов), который может добавлять как целые диапазоны ip адресов, так и какой либо один ip адрес.

2.1.3. Rootadmin может запретить доступ к Проекту как целых ip сетей, так и отдельных ip адресов. Управление доступом с определенного ip адреса должно быть осуществлено как целиком к сайту, так и к отдельному разделу или подразделу, странице (на ней размещен окончательный файл для скачивания, описание, скриншот, комментарий).

По умолчанию все ip адреса разрешены и доступ открыт.

2.1.4. Возможность поиска (фильтрации) на основе содержания сайта по названию или буквам.

2.1.5. Возможность просмотра содержимого Проекта в рамках алфавитного указателя, состоящего из русских и латинских (английских) букв. Как на сайте startown.ru

2.1.6. Возможность публиковать новости Проекта

2.1.7. Возможность выложить для скачивания файл, его описание, скриншот, комментарии (разрешены для пользователей, модераторов, администраторов).

2.1.6. Возможность добавить или удалить или скрыть (публиковать/не публиковать) раздел, подраздел, конечную страницу (на ней выложен файл, описание, скриншот, комментарий) для Администраторов.

2.1.7. Возможность назначить вместо ссылки на раздел, подраздел, страницу внешную ссылку.

2.1.8. Для не зарегистрированных пользователей долна быть предусмотрена возможность/ кнопка «Спасибо», на которую пользователь может нажать на какое либо странице Проекта, с указанием его ip адреса. На странице указывается количество «Спасибо» и возможность посмотреть подробнее кто их оставил. 2.1.9. Программа должна обеспечивать одновременную работу пользователей посредством Веб интерфейса.

3. Структура сайта (Проекта)

3.1 В основе Проекта – система управления сайтом (CMS). Выбор CMS обсуждается на основе согласования между Заказчиком и Автором.

3.2 Структура проекта состоит из разделов, подразделов и страниц.

Примером раздела и подраздела будем считать ссылку на «Фильмы» (пример раздела) и «Жанры» (пример подраздела) на сайте startown.ru.

В свою очередь подразделы ведут на страницы, где конечный пользователь сможет скачать представленный контент. На странице расположена ссылка на скачивание файла ( в виде специальной кнопки Скачать), описание файла, скриншот к нему и комментарии для зарегистрированных на сайте групп. «Спасибо» для незарегистрированных пользователей с указанием их ip.

3.3

Сайт будет содержать 12 разделов. Необходимо чтобы можно было закрыть или открыть какое угодно количество разделов, подразделов и страниц. Навигация по сайту подразумевается как на startown.ru

3.4

В шапке сайта подразумевается алфавитный указатель русских и латинских (английских) букв. Также необходимо предусмотреть, что при выборе буквы появляется выбор по подразделам ( в startown.ru это называется жанры) .

Для разделов (киноновинки, наше кино, зарубежные кинохиты, HDTV, DVD Rip )подразделы будут следующие : Боевик, Детектив, Документальный, Драма, Исторический, Комедия, Мелодрама, Мистика, , Отечественный, Приключения, Семейный, Сериал, Триллер, Ужасы, Фантастика, Фэнтэзи,

Для раздела Игры и миниигры: RPG, Стратегии, Симуляторы, 3D Action, Adventure Arcade, Quest, Другие

Для раздела мультфильмы: Аниме, Зарубежный мультфильм, Отечественные мультфильмы

Для раздела программное обеспечение: Аудио, Видео, Графика, Интернет, Офис, Системные, Безопасность, Драйвера, Утилиты, Операционные системы, Полезное

Для раздела аудиокниги и электронные книги: Детективы, Приключения, Фантастика, Юмор, Политика, Классика, Поэзия, Детская литература

Для раздела xxx: Платные сайты видео, Платные сайты картинки, Ролики, Картинки в rar

Еще раз отмечу, что необходимо, чтобы была возможность, как добавлять, так и удалять разделы или подразделы, а также закрывать разделы и подразделы для публикации.

Нужна возможность предоставлять доступ или закрывать доступ к какому либо разделу/ подразделу по ip адресу. Т.е исключение доступа для определенных ip адресов или сетей к какому либо разделу/ подразделу.

Разделы портала отображаются как закладки вверху алфавитного поисковика как на сайте startown.ru отображены закладки музыка мр3, тексты песен, исполнители, фильмы.

Дублирующим моментом в навигации подразумевается меню слева как на сайте startown.ru при нажатии на который можно будет сразу попасть в конкретный раздел.

В заключение по навигации должен быть предусмотрен поиск по названию или буквам сразу под логотипом сайта, который должен располагаться на том же месте что и логотип сайта startown.ru

Под поиском должны быть предусмотрены поля логин и пароль для зарегистрированных пользователей групп администратор, модератор, пользователь.

3.5

На первой странице предполагаются новости сайта, которые будут состоять из нескольких блоков:

3.5.1 Блок «лучшее»: автоматически выводятся ссылки на самые скачиваемые или самые посещаемые файлы (с указанием раздела и подраздела). Возможно, это должен быть ТОР 25

3.5.2 Новости администрации портала. Новости предполагающие скриншот и текст, которые заполняет администратор

3.5.3 Блок «новое»: автоматически выводятся последние 5 добавленных файлов с указанием раздела и подраздела.

Подразумевается что конечный контент (файл по разделам) будет вносить заказчик.

Контент должен быть в конечном итоге расположен следующим образом: скриншот, описание, кнопка скачать, автор выложенного, комментарий в конце!, кнопка спасибо для незарегистрированных пользователей с возможностью посмотреть кто сказал «спасибо» на основе ip адреса.

Пример http://startown.ru/ru/films/detail/5442.html только с изменением добавление опции СКАЧАТЬ (реализовано справа на сайте startown) и СПАСИБО.

4. Внешний вид сайта

Сайт должен быть адаптирован под браузеры IE всех версий и Opera.

Дизайн сайта предлагаю взять готовым с каких либо подходящих в Интернете аналогов. За пример можно взять дизайн startown.ru (или даже скопировать его полностью). Дизайн сайта окончательно согласовывается на основании переговоров Заказчика и Автора.

5. Интерактивное общение с пользователями

В виде заготовок под разделы DC++ (открытый чат) и форум (и то и другое делать будет заказчик)

Заметка – киноновинки будет ссылаться на отдельно сделанный портал (работа заказчика). Однако должна быть возможность заменить ссылку на обычный раздел сайта (если по этому пункту есть вопросы – объясню подробнее). Реализуется пункт: 2.1.7. Возможность назначить вместо ссылки на раздел, подраздел, страницу внешную ссылку.

6. Исполнитель проекта и исполнение проекта

Исполнителем проекта назначается (Автор).

По условиям договоренности между Заказчиком и Автором, данное техническое задание должно быть выполнено в полном объеме и в соответствии с требованиями указанными в данном Техническом задании. Ниже приводятся принципы и условия на которых Автор и заказчик договорились.

6.1. Сайт будет располагаться на платформе Windows Server 2003, Apache+PHP+MySQL