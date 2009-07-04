Подобрать CMS, поставить сайт.

Итак нужен сайт, на какой-нить опенсорсной CMSке.

Необходимый функционал:

1) пользователи могу регистрироваться и создавать свои странички вида site.ru/nikname1, site.ru/nikname2.

Там они могут размещать свою информацию (фото, описание, новости какието). легкий аналог вод этого http://tms.uaprom.net/ только не субдомен.

2) на сайте должна быть возможность создания каталога статей, новостей и других разделов, наполняемого модератором.

3) необходим каталог пользователей (которые создают свои странички). с сортировкой какойто (популярность или по дате например)

4) управление пользователями (удалить, редактировать и т.п. стандартно).

5) карта сайта

6) дизайн можно шаблонный.

7) технология PHP, MySQL.

Хочу подчеркнуть что это НЕ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ. Просто надо странички пользователям.

нашел аналог таких страничек (как в пункте 1), только там компании, а у меня будут. и более легкий функционал

вот http://tms.uaprom.net/

Присылайте стоимость, срок и пример (по возможности). Не пишите просто "возьмусь", пожалуйста

Еще раз повторюсь, мне не нужно писать с нулю... нужно на основе какй-то CMSки.