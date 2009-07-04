Необходимо написать компонент для реализации Тестов на сайте. Очень похожее на это http://www.mytests.ru/view/14_1398_0_0.html Предложения по стоимости и времени?
Подобрать CMS, поставить сайт.
Итак нужен сайт, на какой-нить опенсорсной CMSке.
Необходимый функционал:
1) пользователи могу регистрироваться и создавать свои странички вида site.ru/nikname1, site.ru/nikname2.
Там они могут размещать свою информацию (фото, описание, новости какието). легкий аналог вод этого http://tms.uaprom.net/ только не субдомен.
2) на сайте должна быть возможность создания каталога статей, новостей и других разделов, наполняемого модератором.
3) необходим каталог пользователей (которые создают свои странички). с сортировкой какойто (популярность или по дате например)
4) управление пользователями (удалить, редактировать и т.п. стандартно).
5) карта сайта
6) дизайн можно шаблонный.
7) технология PHP, MySQL.
Хочу подчеркнуть что это НЕ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ. Просто надо странички пользователям.
нашел аналог таких страничек (как в пункте 1), только там компании, а у меня будут. и более легкий функционал
Присылайте стоимость, срок и пример (по возможности). Не пишите просто "возьмусь", пожалуйста
Еще раз повторюсь, мне не нужно писать с нулю... нужно на основе какй-то CMSки.
Выбранный исполнитель
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