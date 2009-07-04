Подобрать CMS, поставить сайт.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен14 заявок292 просмотра

Итак нужен сайт, на какой-нить опенсорсной CMSке.

Необходимый функционал:

1) пользователи могу регистрироваться и создавать свои странички вида site.ru/nikname1, site.ru/nikname2.

Там они могут размещать свою информацию (фото, описание, новости какието). легкий аналог вод этого http://tms.uaprom.net/ только не субдомен.

2) на сайте должна быть возможность создания каталога статей, новостей и других разделов, наполняемого модератором.

3) необходим каталог пользователей (которые создают свои странички). с сортировкой какойто (популярность или по дате например)

4) управление пользователями (удалить, редактировать и т.п. стандартно).

5) карта сайта

6) дизайн можно шаблонный.

7) технология PHP, MySQL.

Хочу подчеркнуть что это НЕ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ. Просто надо странички пользователям.

нашел аналог таких страничек (как в пункте 1), только там компании, а у меня будут. и более легкий функционал

вот http://tms.uaprom.net/

Присылайте стоимость, срок и пример (по возможности). Не пишите просто "возьмусь", пожалуйста

Еще раз повторюсь, мне не нужно писать с нулю... нужно на основе какй-то CMSки.

MySQLPHP
16 лет назад
1000000000
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$85
2 дня
Было бы 11 баллов, поставил бы. Очень понравилось с ним работать. Помимо быстрого реагирования, он предложил несколько дополнительных возможностей сайта и их реализовал (бесплатно). А когда мы столкнулись с проблемой (я придумал функционал новый), он сам создавал проект на веблансере на "не стандартную доработку" и контролировал процесс реализации. Все входило в изначальную стоимость. С большим удовольствием добавил Бонус. Уверен что в скором времени еще с ним поработаем.
Отличный заказчик. Всегда на связи. Четкое видение готового результата. И никаких проблем с оплатой. 10 из 10.

Заявки фрилансеров

-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад