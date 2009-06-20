Есть проект, в котором дается информация на каждый день - кто родился, что произошло в этот день. Есть основная страница и тематические страницы, такие как культура, политика и т.п. - где так же дается ...
Компонент тестов для joomla 1.5
Необходимо написать компонент для реализации Тестов на сайте.
Очень похожее на это http://www.mytests.ru/view/14_1398_0_0.html
Предложения по стоимости и времени?
Заявки фрилансеров
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