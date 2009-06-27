Подправить отображение сайта на CMS Joomla!

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки171 просмотр

Здравствуйте,

Вот список задач, которые надо решить:

1) Необходимо привести в порядок шаблон сайта: http://irkfuture.ru/

Здесь можно посмотреть то, как он должен выгладеть:

http://besttemplates.ru/temp03_3770.php

2) Модуль верхнего и главного меню сделать с опцией выпадающего меню.

Пример можно посмотреть на сайте http://svarnoff.ru

3) Размер сайта увеличить.

4) Поля слева и справа сделать в голубом фоне, как в поле имени компании.

5) Размер шрифта увеличить на 2-пункта (пикс).

6) Поставить счетчики посещений.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ знания для выполнения работы:

1) Опыт работы с CMS Joomla 1.5.x и младше;

2) Программирование на PHP + MySQL;

3) HTML + JavaScript;

4) Валидная кроссбраузерность: IE 5.5 - 7, FF 2 - 3, Opera 9, Safari 3, Chrome.

Стоимость: 500 руб.

Сроки: 2 дня.

Индивидуальные качества исполнителя:

1) В работе - ответственность, аккуратность и оперативность, умение работать в команде.

2) В общении - тактичность.

Оплата за проект осуществляется через сервис "Безопасной сделки".

Компания "ЭкоСофт", г. Иркутск

тел: +7 (3952) 723-200

email: [email protected]

icq: 427 609 121

HTMLJavaScriptJoomlaMySQLPHP
16 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

antonSerg
46 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
С Антоном работаем не первый раз. Грамотный специалист HTML, CSS, PHP и MySQL. Работу выполнил на отлично и в сроки! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

antonSerg
46 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

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