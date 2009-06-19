Починить вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок229 просмотров

Есть блог на своем домене на платформе wordpress 2.7

Там завелись вирусы - кто-то приписывает линки на свои сайты в конце каждого постинга.

Я пытался бороться, менял темплейт, все пароли (на хостинг, на БД, на админку), но полностью извести не удалось.

Сейчас проапгрейдил до 2.8, поломалась кодировка (показывает все постинги крокозяблами несмотря на то, то в БД все таблицы и все VARCHAR поля поставил типа unicode).

Итог: надо бы всё починить :)

Расскажите о своем опыте в вордпрессе и цену за такую работу,

заинтересовавшему кандидату дам url и доступ в админку.

спасибо.

WordPress
16 лет назад
sskyba
Сергей 
54 года
20 лет в сервисе
Был
21 час назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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