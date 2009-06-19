Есть проект, в котором дается информация на каждый день - кто родился, что произошло в этот день. Есть основная страница и тематические страницы, такие как культура, политика и т.п. - где так же дается ...
Починить вордпресс
Есть блог на своем домене на платформе wordpress 2.7
Там завелись вирусы - кто-то приписывает линки на свои сайты в конце каждого постинга.
Я пытался бороться, менял темплейт, все пароли (на хостинг, на БД, на админку), но полностью извести не удалось.
Сейчас проапгрейдил до 2.8, поломалась кодировка (показывает все постинги крокозяблами несмотря на то, то в БД все таблицы и все VARCHAR поля поставил типа unicode).
Итог: надо бы всё починить :)
Расскажите о своем опыте в вордпрессе и цену за такую работу,
заинтересовавшему кандидату дам url и доступ в админку.
спасибо.
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