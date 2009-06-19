Установка плагинов форума и файлового архива на WP

Требуется подбор и установка плагинов форума и файлового архива на Wordpress. По форуму отдам предпочтение интеграции с IPB или подобным форумом.

Форум:

- интеграция с несколькими движками WP (несколько поддоменов на разных копиях движка)

- возможность вывода последних тем в отдельном блоке на страницах поддоменов

- возможность вывода итогов голосования в отдельном блоке на страницах поддоменов

Файловый архив:

- возможность управлять доступом пользователей к файлам и разделам архива

- рейтинг популярности файлов

- ведение статистики по скачиванию файлов