Интересует готовое решение, скрипт-cms строительного портала, функционал и верстка как здесь www.stroyvitrina.ru или возможно как здесь www.stroyportal.su

Предложите свой вариант не в ущерб функционалу.

Обязательна загрузка товаров и изображений к ним пользователями поштучно, из csv и из формата яндекс-маркета (xml). Вывод на главной стр. последних товаров, фирм, новостей. Возможность заказа товаров друг у друга с отображением в панели управления (корзина).

Ваши предложения по цене и ссылки на рабочие варианты жду в личку.