Внедрить CMS на сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен23 заявки374 просмотра

Необходимо на существующий сайт (статистический на HTML) внедрить CMS.

Сайт должен остаться прежним, но управляться с CMS. Для управления контентом и страницами сайта.

Ссылку на сайт дам заинтересованным исполнителям.

Прошу озвучить сроки и стоимость внедрения cms.

Срочно, жду Ваши предложения!

HTML
16 лет назад
yadrew
Андрю 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Garry-S
Игорь 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
16 лет назад
$100
1 день
Исполнитель - Молодец! Сделал все в срок, с максимальной отдачей. Честно, очень приятно было с Вами работать. В будущем обращусь к Вам! Советую!
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи и своевременно предоставленные данные. Остался доволен

Заявки фрилансеров

Garry-S
Игорь 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
16 лет назад

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