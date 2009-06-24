Создать шаблон для Joomla 1.5.9 и выше

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки219 просмотров

Оплата после выполнения. Без предоплаты!

После первого этапа вёрстки возможно небольшие уточнения. После выполнения уточнений работа считается выполненной.

В качестве прототипа для шаблона будет предложен работающий сайт на другой CMS

Работать множите либо у себя на хостинге, либо предоставлю свой.

Сроки исполнения до 10.00 24 иння 09

Исполнителя выберу быстро и только одного.

Предложение других фрилансеров скрыто

По окончанию работ обмен отзывами )

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Joomla
16 лет назад
AleksRF
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Dracula77
Алексей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Пришли быстро к консенсусу и достигли полного взаимопонимания. Моя оценка 10 баллов !!!

Заявки фрилансеров

Dracula77
Алексей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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