Доработка информационного портала на Joomla

Здравствуйте.

Требуется доработка информационного портала построенного на джумле версии 1.5.х

Большая часть работы выполнена.

Адрес тестовой площадки: artofnature.ru/ssecretar

Срок сдачи проекта: среда вечер (остались сутки), то есть сделать за этот срок возможно.

Не принимаются предложения от людей не подавших заявку здесь (иногда сразу в ICQ стучатся).

Кратко, что нужно сделать:

1) форум (нужно интеграция с phpBB)

2) блоги (как вариант компонент MyBlog)

3) связать пользователей (можно через CB 1.1)

4) сделать пресс-конференцию (подобие реальной пресс-конференции)

5) сделать интервью (подобие реального интервью)

6) информеры и рсс (установить, разместить, заставить работать)

7) он-лайн консультации (почти, как на сайте http://www.consmed.ru/kosmetologiya/)

8) недвижимость (компонент на ваше предложение)

9) объявления (на ваше предложение)

10) афиша (eventlist или на ваше предложение)

11) мелкие доработки по внешнему виду, дописание кода (расширение функционала), устранение существующих ошибок.

Все это делается при помощи установки компонентов, настройки модулей и прочего.

Есть подробное ТЗ, к-е высылаю перспективному исполнителю.

Нужен человек, к-й:

1) может задавать вопросы и делать встречные предложения.

2) умеет хорошо работать с кодом php

3) умеет хорошо работать с таблицами css

4) хорошо знает joomla 1.5.x

5) имеет опыт работы с компонентами, модулями и плагинами под нее.

Вобщем нужен второй я (я бы и сам сделал, но проблемы с провайдером из-за погоды).

Оплачиваю через этот сайт или вебмани.

Оплата: 8000 рублей (250 уе).