Посоветуйте CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок208 просмотров

CMS должна быть разработана под каталог продукции,

иметь возможность для каждой страницы вписывать уникальные мета-теги,

иметь систему ЧПУ,

быть максимально дружественной для поисковиков (SEO-ориентированной),

иметь возможность добавления других языков (желательно мета-теги на других языках)

Оплачу за консультацию разумную цену. Возможно предоставлю работу по установке, наладке, редизайну.

16 лет назад
Promo-Expert
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Garry-S
Игорь 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
16 лет назад
$1
1 день
Игорь всё толком объяснил, оперативно помог разобраться. Благодарю, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Garry-S
Игорь 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
16 лет назад