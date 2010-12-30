FreeBSD admin

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен15 заявок225 просмотров

Нужны люди которые смогут грамотно настроить сервера под данной системой, указывайте цены на данную работу.

14 лет назад
PAVsamtour
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Valegio
Valegio Vlad 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$70
30 дней
Настоящий профессионал! Заказчикам нужны именно такие исполнители - все четко, качественно и с высокой дисциплиной! Продолжим сотрудничество и дальше, серверов много, специалисты нам нужны.

Заявки фрилансеров

Valegio
Valegio Vlad 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад