Поправить БД на Fedora 12

При установке панели администрирования БД "отвязалась" от сервера. То есть MySQL запущен и работает, но только для внутренних запросов. Нужно это поправить.

После это правки нужно будет посмотреть - работает ли остальное. Вообще, для постоянного сотрудничества подыскивается грамотный Linux-Windows админ, который всегда в онлайне