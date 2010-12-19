Поправить БД на Fedora 12

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт9 заявок180 просмотров

При установке панели администрирования БД "отвязалась" от сервера. То есть MySQL запущен и работает, но только для внутренних запросов. Нужно это поправить.

После это правки нужно будет посмотреть - работает ли остальное. Вообще, для постоянного сотрудничества подыскивается грамотный Linux-Windows админ, который всегда в онлайне

LinuxMySQL
14 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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