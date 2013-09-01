Настройка Астериск

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок153 просмотра
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Требуется помощь в настройке Астериск с двумя сетевыми интерфейсами (картами) внешней и локальной. Нужно наладить правильную маршрутизацию пакетов, настроить iptables и правильно прописать настройки самого Астериска для его нормальной работы. Нужен человек который хорошо в этом разбирается, а не тот кто "имел опыт общения с Астериск". Присылайте контакты, отправлю более подробную информацию.

10 лет назад
Vadimov
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад