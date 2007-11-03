Настрoйка хостинга

всем привет, требуется в ориентированную на запад фирму человек для частой удаленной работы, насттройщик хостинга. В данный момент требуется на хостинге masterhost донастроить php, а именно перекомпилировать ядро, добавив модуль gettext, пишите цену, к сожалению, без предоплаты, но можем договорить, осавим свои юридические и паспортные данные, желательно человек из москвы!

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