Настрoйка хостинга

Системное администрированиеЗавершен6 заявок223 просмотра
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всем привет, требуется в ориентированную на запад фирму человек для частой удаленной работы, насттройщик хостинга. В данный момент требуется на хостинге masterhost донастроить php, а именно перекомпилировать ядро, добавив модуль gettext, пишите цену, к сожалению, без предоплаты, но можем договорить, осавим свои юридические и паспортные данные, желательно человек из москвы!

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16 лет назад
lnmax
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
tiv
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
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