Настройка Web сервера

Необходимо быстро, качественно установить и настроить все необходимое ПО для web сервера. Dedicated или VPS, нужна консультация специалиста, а так же минимальная поддержка.

ВАЖНО! Опыт работы, т.к. сервер будет использоваться под крупные проекты, мест для проб и экспериментов нет, поэтому нужен опытный человек. Возможно постоянное сотрудничество.