Настройка Web сервера

$50
Системное администрированиеЗакрыт10 заявок265 просмотров
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Необходимо быстро, качественно установить и настроить все необходимое ПО для web сервера. Dedicated или VPS, нужна консультация специалиста, а так же минимальная поддержка.

ВАЖНО! Опыт работы, т.к. сервер будет использоваться под крупные проекты, мест для проб и экспериментов нет, поэтому нужен опытный человек. Возможно постоянное сотрудничество.

16 лет назад
ganzales
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад