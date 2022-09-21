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Завершен1 заявка33 просмотра

сделать магию и поправить скрипты

3 года назад
verrba
Алена 
34 года
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

artemzagurski
29 лет
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$30
1 день
Escrow
Для меня задача казалась невыполнимой и уже опускались руки, поскольку вариантов решения не находилось. Артём же добровольно нашел способ решения вопроса, уверена без магии там явно не обошлось. Очень ответственный, приятный на общение, способный простым языком донести до человека, далекого от программирования, суть процессов. Ну и очередной рекомендасьён! Если у вас будет на выбор несколько исполнителей - выбирайте Артёма, не пожалеете)
Всё как и всегда замечательно!) С таким заказчиком как Алёна одно удовольствие работать, отсюда и добровольные потуги))) Приятно делать магию для приятного человека :)

Заявки фрилансеров

artemzagurski
29 лет
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад