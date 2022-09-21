Для меня задача казалась невыполнимой и уже опускались руки, поскольку вариантов решения не находилось. Артём же добровольно нашел способ решения вопроса, уверена без магии там явно не обошлось. Очень ответственный, приятный на общение, способный простым языком донести до человека, далекого от программирования, суть процессов. Ну и очередной рекомендасьён! Если у вас будет на выбор несколько исполнителей - выбирайте Артёма, не пожалеете)