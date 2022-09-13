Создать бота для записи в визовый центр

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка333 просмотра

Нужен бот, который будет быстрее человека записывать людей на подачу документов на визу в визовый центр Польши в Беларуси.Пишите цену, за которую ва это сделаете

3 года назад
guest_1663332148376
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
44 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
3 года назад