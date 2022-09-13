Есть прога с веб админкой, которая парсит инфу с одного сайта.

Вчера перестала инфу парсить.

Возможно проблема с авторизацией на сайте.

Программист, который делал все, сказал что у него все на гитхабе.

Нужен человек со знанием java и javascript.

Идеально если и с postgresql работали.

Подробности в личной переписке скину.

Работаю через безопасную сделку